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MARUV 8 березня

Відома акторка зробила однозначну заяву про голі сцени

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Кіра Найтлі попрощалась з відвертими сценами - фото 1
Кіра Найтлі попрощалась з відвертими сценами

Популярна акторка Кіра Найтлі вирішила відмовитись від відвертих та оголених сцен, однак не збирається позбавляти глядачів еротики на екрані. Детальніше читайте далі.

33-річна зірка "Піратів Карибського моря" Кіра Найтлі зізналась, що раніше з радістю роздягалась у фільмах на початку своєї кар'єри, однак зараз це не надто доцільно, адже у своєму віці вона вже є мамою.

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"Це був вибір. Я обираю дублерку. Це такий цікавий процес відбору! Ніби: "Вона трішки схожа на тебе, але краща. У неї прекрасне тіло, тому вона може це зробити", – наголошує Кіра.

Вона також зізналась, що й раніше почувалась значно комфортніше оголеною, аніж зараз. Адже тепер у неї є дитина, хоч вона й дуже задоволена своїм тілом, але не вважає, що роздягатись доцільно.

Відзначимо, що Найтлі можна побачити у доволі пікантному вигляді у таких фільмах, як "Заборонене кохання" та "Герцогиня". Як раніше відзначала акторка, вона ніколи не знімалась у сценах, де відчувала, що все зайшло надто далеко.

Тепер у зірки є пункт про відсутність оголення у контракті і вона пишається, що має "повний контроль" над кожного сексуальною сценою, у якій вона з'явиться.

Герцогиня, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: dailymail
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