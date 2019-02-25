Відома акторка зробила однозначну заяву про голі сцени

Популярна акторка Кіра Найтлі вирішила відмовитись від відвертих та оголених сцен, однак не збирається позбавляти глядачів еротики на екрані. Детальніше читайте далі.

33-річна зірка "Піратів Карибського моря" Кіра Найтлі зізналась, що раніше з радістю роздягалась у фільмах на початку своєї кар'єри, однак зараз це не надто доцільно, адже у своєму віці вона вже є мамою.

І ще: Зваблива Тіна Кароль підкорила шанувальників екстремальним декольте

"Це був вибір. Я обираю дублерку. Це такий цікавий процес відбору! Ніби: "Вона трішки схожа на тебе, але краща. У неї прекрасне тіло, тому вона може це зробити", – наголошує Кіра.

Вона також зізналась, що й раніше почувалась значно комфортніше оголеною, аніж зараз. Адже тепер у неї є дитина, хоч вона й дуже задоволена своїм тілом, але не вважає, що роздягатись доцільно.

Відзначимо, що Найтлі можна побачити у доволі пікантному вигляді у таких фільмах, як "Заборонене кохання" та "Герцогиня". Як раніше відзначала акторка, вона ніколи не знімалась у сценах, де відчувала, що все зайшло надто далеко.

Тепер у зірки є пункт про відсутність оголення у контракті і вона пишається, що має "повний контроль" над кожного сексуальною сценою, у якій вона з'явиться.

Герцогиня, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Настя Каменських показала власну попу, як у Кім (18+)