Зірка Чорної пантери знявся у весняному кампейні Coach

Бренд Coach оголосив про початок співпраці з американським актором Майклом Б. Джорданом у вересні 2018 року.

Актор став першим міжнародним послом бренду. Він представляє чоловічу ділову лінійку одягу, аксесуарів, а також парфумів.

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Тепер Coach опублікували кадри першої рекламної кампанії з Майклом Б. Джорданом. Автором світлин став Крейг МакДін. Серія фото зроблена у пустелі за межами Лос-Анджелеса.

Зірка "Чорної пантери" позує в речах з весняної колекції, включно з аксесуарами – рюкзаками та чоловічими сумками.

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