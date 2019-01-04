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Зірка Чорної пантери знявся у весняному кампейні Coach

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Актор знявся у весняному кампейні - фото 1
Актор знявся у весняному кампейні

Бренд Coach оголосив про початок співпраці з американським актором Майклом Б. Джорданом у вересні 2018 року.

Актор став першим міжнародним послом бренду. Він представляє чоловічу ділову лінійку одягу, аксесуарів, а також парфумів.

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Тепер Coach опублікували кадри першої рекламної кампанії з Майклом Б. Джорданом. Автором світлин став Крейг МакДін. Серія фото зроблена у пустелі за межами Лос-Анджелеса.

Зірка "Чорної пантери" позує в речах з весняної колекції, включно з аксесуарами – рюкзаками та чоловічими сумками.

Зірка Чорної пантери знявся у весняному кампейні Coach - фото 299145
Зірка Чорної пантери знявся у весняному кампейні Coach - фото 299146
Зірка Чорної пантери знявся у весняному кампейні Coach - фото 299144
Зірка Чорної пантери знявся у весняному кампейні Coach - фото 299142
Зірка Чорної пантери знявся у весняному кампейні Coach - фото 299140
Зірка Чорної пантери знявся у весняному кампейні Coach - фото 299139
Зірка Чорної пантери знявся у весняному кампейні Coach - фото 299143
Зірка Чорної пантери знявся у весняному кампейні Coach - фото 299141

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Джерело: hypebeast
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