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Зірка Чорного дзеркала відповів на найпопулярніші пошукові запити про себе у Google

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Джон Хемм відповів на найпопулярніші питання про себе - фото 1
Джон Хемм відповів на найпопулярніші питання про себе / gettyimages

Актори Джон Хемм і Девід Теннант, які зіграли в серіалі "Добрі знамення", відповіли у ролику Wired на питання з пошукових запитів у Google, пов'язаних з їх іменами.

Джон Хемм розповів про те, що переніс операцію на голосових зв'язках. І, якщо хтось не знав, то йому 48 років, а його зріст – 188 сантиметрів. Перша робота актора – посудомийник в ресторані Spiros.

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Ще Хемм поскаржився, що його не покликали в "Гру престолів", а дарма – він би чудово впорався і осідлав дракона. Але ось чого він не може, так це співати. Актор у цьому чесно зізнався і вирішив не демонструвати свої вокальні здібності. На питання, чи самотній Джон Хемм, актор відповів, скорчивши пику, яка означає щось на кшталт "не зовсім". Крім того, він фемініст і обожнює бейсбол.

Шанувальників Теннанта найчастіше цікавить, чи шотландець він (та) і чи є у них з Чарлі Шином родинні зв'язки (немає).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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