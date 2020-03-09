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Зірка боїв WWE знялася топлес: відверті фото (18+)

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Ніккі Белла - фото 1
Ніккі Белла / instagram

Популярна спортсменка, зірка боїв з реслінгу WWE Ніккі Белла поділилася з фанатами інтимним фото. Шанувальники вже оцінили гарячі кадри. Тобі точно сподобається!

Дівчина, яка зараз перебуває на 18-му тижні вагітності, опублікувала в соціальній мережі спокусливий знімок, на якому вона руками прикриває оголені груди. У коментарі до фото красуня повідомила фанатам, що її "груди стали величезними"

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Як відомо, Белла, справжнє ім'я Стефані Ніколь Гарсія, є у відносинах з професійним танцюристом Артемом Чігвінцевим.

Зірка боїв WWE знялася топлес: відверті фото (18+) - фото 390968

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Джерело: thesun
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