Зірка Аквамена потрапив у серйозну ДТП: відео з місця аварії

Голлівудський актор Джейсон Момоа став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася в Каліфорнії. На щастя, обійшлося без жертв.

Як пише TMZ, 42-річний Джейсон Момоа, який відомий за фільмом "Аквамен", був за кермом Oldsmobile 1970 року випуску у той момент, як йому у лоб "влетів" мотоцикліст. Це сталося, коли актор рухався Олд-Топанга-роуд недалеко від Калабасаса, що в Каліфорнії.

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У мережі з'явилися кадри інциденту, де видно, як Момоа відходить від місця аварії, тоді як парамедики допомагають мотоциклісту позаду нього. Відео було знято з камери, встановленої на велосипеді людини, яка проїжджала повз.

У заяві Каліфорнійської дорожньої поліції йдеться, що ДТП трапилася близько 11-ї години ранку, і ідентифікували мотоцикліста як 21-річного Віталія Авагімяна. Байкер вискочив за межі смуги руху на повороті і врізався в машину Момоа лоб у лоб.

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