Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні

У Токіо нарешті відбулася прем'єра фільму Аквамен. Ембер Херд, яка виконала одну з головних ролей у стрічці, вразила шанувальників шикарним і сексуальним зовнішнім виглядом.

На прем'єрі фільму в столиці Японії Ембер Херд підкорила усіх своїм образом.

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Для виходу в світ красуня вибрала чорне міні-плаття з атласними манжетами, що застібаються на круглі гудзики спереду. Свій вигляд актриса доповнила лаковими туфлями-човниками на шпильках від самого Christian Louboutin і мінімалістичними золотими прикрасами. Макіяж Ембер був виконаний у нюдових тонах, а розпущене волосся укладене знаменитими голлівудськими хвилями.

Шанувальники Ембер Херд були просто в захваті від такого магнетичного образу жінки і весь вечір не могли відвести від неї очей.

Ембер Херд на прем'єрі Аквамена у Токіо

Ембер Херд на прем'єрі Аквамена у Токіо

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