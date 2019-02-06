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Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні

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Шанувальники Ембер Херд просто в захваті - фото 1
Шанувальники Ембер Херд просто в захваті / pudelek

У Токіо нарешті відбулася прем'єра фільму Аквамен. Ембер Херд, яка виконала одну з головних ролей у стрічці, вразила шанувальників шикарним і сексуальним зовнішнім виглядом.

На прем'єрі фільму в столиці Японії Ембер Херд підкорила усіх своїм образом.

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Для виходу в світ красуня вибрала чорне міні-плаття з атласними манжетами, що застібаються на круглі гудзики спереду. Свій вигляд актриса доповнила лаковими туфлями-човниками на шпильках від самого Christian Louboutin і мінімалістичними золотими прикрасами. Макіяж Ембер був виконаний у нюдових тонах, а розпущене волосся укладене знаменитими голлівудськими хвилями.

Шанувальники Ембер Херд були просто в захваті від такого магнетичного образу жінки і весь вечір не могли відвести від неї очей.

Ембер Херд на прем'єрі Аквамена у Токіо - фото 305987
Ембер Херд на прем'єрі Аквамена у Токіо
Ембер Херд на прем'єрі Аквамена у Токіо - фото 305986
Ембер Херд на прем'єрі Аквамена у Токіо

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Джерело: pudelek
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