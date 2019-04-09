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Зірка Аквамена Ембер Херд знялась у фотосесії без білизни

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Ембер Херд у зйомці Harper's BAZAAR - фото 1
Ембер Херд у зйомці Harper's BAZAAR / instagram.com/amberheard

Американська акторка Ембер Херд здивувала фанатів розкішною зйомкою для популярного журналу Harper's BAZAAR. У більшості образів подружка Аквамена позувала без спідньої білизни.

32-річна американська акторка і модель Ембер Херд активно присвячує себе кар'єрі. Успіх "Аквамена" відкрив для неї чимало дверей, тому білявку можна дедалі частіше побачити на обкладинках модних видань.

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Нещодавно Ембер знялась для нового номера Harper's BAZAAR Taiwan. Фотосесія на природі виявилась доволі колоритною за кількістю образів, а також показала струнку фігуру техаської зірки. Першими кадрами акторка поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї 3 млн підписників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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