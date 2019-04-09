Каліфорнійська модель роздяглась в Instagram (18+)

Популярна американська модель Алексіс Рен опинилась у центру уваги через абсолютно оголений знімок у ванній. Дівчина зовсім не має комплексів її не соромиться публіки.

22-річна каліфорнійська модель Алексіс Рен поки тільки мріє про кар'єру у Victoria's Secret, однак її кількість прихильників вже вражає. Каліфорнійка, яка щодня займається йогом, балетом та відвідує спортзал, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів осіб.

І ще: Відома модель похизувалась бюстом в екстравагантному костюмі

Там красуня ділиться моментами зі свого життя, зовсім не соромлячись і не дотримуючись якихось правил. Нещодавно вона опублікувала світлину у ванній, на зовсім без одягу.

"Була 6 ранку і я не могла спати", – відзначила вона в описі.

Читайте також: Екс-ангел Victoria's Secret показала гарячі фото в бікіні