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Каліфорнійська модель роздяглась в Instagram (18+)

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Алексіс Рен роздяглась в Instagram - фото 1
Алексіс Рен роздяглась в Instagram / instagram.com/alexisren

Популярна американська модель Алексіс Рен опинилась у центру уваги через абсолютно оголений знімок у ванній. Дівчина зовсім не має комплексів її не соромиться публіки.

22-річна каліфорнійська модель Алексіс Рен поки тільки мріє про кар'єру у Victoria's Secret, однак її кількість прихильників вже вражає. Каліфорнійка, яка щодня займається йогом, балетом та відвідує спортзал, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів осіб.

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Там красуня ділиться моментами зі свого життя, зовсім не соромлячись і не дотримуючись якихось правил. Нещодавно вона опублікувала світлину у ванній, на зовсім без одягу.

"Була 6 ранку і я не могла спати", – відзначила вона в описі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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