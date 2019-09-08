Зірка Аквамена Ембер Херд показала груди у провокаційній зйомці (18+)

Відома акторка Ембер Херд шокувала прихильників відвертими кадрами для нового номера виданню Interview Magazine. Колишня кохана Деппа та Маска не посоромилась показати груди.

33-річна американська акторка Ембер Херд стала зіркою нового номера журналу Interview Magazine, якому не лише дала інтерв'ю, а й зробила ефектну фотосесію. Звісно ж, першими кадрами білявка поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 3,5 млн підписників.

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Щоправда, нова зйомка з Ембер справді здивувала фанатів, адже її родзинкою стали не чорно-білі кадри, а відвертість. Річ у тому, що Херд позує без бюстгальтера лише у колготках та чорному піджаку, оголюючи груди. Попри такий провокаційний образ, зірка зізналась журналістам, що лише кілька років тому почала сидіти в соцмережах.

"Моє покоління не виросло на соціальних мережах. Я завела свої сторінки лише 2 роки тому. За цей час я чітко зрозуміла: коли ви у полі зору громадськості, то звикаєте жорстоко захищати своє особисте життя та свій імідж", - відзначила вона.

Джерело фото: instagram.com/amberheard

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