Спокуслива Емілі Ратажковскі похизувалась формами в обтислій сукні

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити фанатів яскравими знімками. Цього разу красуня вирішила брати не відвертість, а розкішністю. Зацініть!

28-річна американська модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 24 мільйони підписників. Там красуня ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок та світських заходів та звичайних буднів.

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Зважаючи на те, що зараз відбувається 2019 New York Fashion Week, Емілі також завітала на цей стильний захід. Для нього вона обрала обтислу довгу червону сукню Zara, яка чудово підкреслила її ідеальну фігуру. Навіть у такому доволі закритому образі Ратажковскі виглядає сексуально.

Гортайте галерею:

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