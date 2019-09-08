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Серіал Кріпосна Євро 2020

Сестра Кім Кардашян показала спокусливі форми у відвертому одязі

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Кортні Кардашян показала сексуальну фігуру - фото 1
Кортні Кардашян показала сексуальну фігуру / instagram.com/kourtneykardash

Кортні Кардашян розбурхала мережу новою серією знімків, на яких демонструє свою гарячу фігуру в екстравагантному образі. Здається, у її сестри Кім знайшлась конкурентка!

40-річна американська телезірка та бізнесвумен Кортні Кардашян займається соцмережами не менш активно, аніж її сестра Кім. Тому не дивно, що за профілем світської левиці стежать понад 81 мільйон підписників. Там одна з головних героїнь реаліті-шоу про життя сімейства Кардашян ділиться майже всім, що з нею трапляється, а також кадрами зі зйомок та світських заходів.

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Нещодавно Кортні показала серію нових фото, на яких вона відпочиває біля будинку. Окрім веселих кадрів з донькою Пенелопою, фанати помітили й екстравагантний образ зірки. Річ у тому, що сестра Кім обрала коротенький топ, який підкреслював її форми, а також легенькі шорти, доповнивши все це піджаком. Як відзначили коментатори, Кортні - дуже гаряча матуся.

Сестра Кім Кардашян показала спокусливі форми у відвертому одязі - фото 353411

Сестра Кім Кардашян показала спокусливі форми у відвертому одязі - фото 353412

Сестра Кім Кардашян показала спокусливі форми у відвертому одязі - фото 353413

Сестра Кім Кардашян показала спокусливі форми у відвертому одязі - фото 353414

Сестра Кім Кардашян показала спокусливі форми у відвертому одязі - фото 353415

Сестра Кім Кардашян показала спокусливі форми у відвертому одязі - фото 353416

Джерело фото: instagram.com/kourtneykardash

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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