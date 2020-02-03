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Зірка 90-х і друг Тіни Кароль розвернув лише одного тренера Голосу країни: відео

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Євген Анішко на Голосі - фото 1
Євген Анішко на Голосі

У 3 випуску сліпих прослуховувань "Голосу країни 2020" виступив учасник популярного в "нульових" гурту Євген Анішко. З'ясувалось, що він не тільки досвідчений артист, а ще й студентський друг Тіни Кароль. Однак – вона до нього не повернулась.

Євген Анішко відомий у шоу-бізнесі, адже на початку 2000-х він був солістам бойз-бенду "4 королі". До того він співав у дуеті з Лаймою Вайкуле та брав участь у талант-шоу. Зараз Євген дублює кіно і мультфільми, а також викладає вокал у Київському інституті музики імені Глієра. На "Голос країни" Анішко прийшов, аби повернути собі славу.

Це цікаво: Дивитись онлайн Голос країни 10 сезон 3 випуск

На сліпих прослуховуваннях вокаліст виконав трек Luis Fonsi – Despacito. Своїм запальним виступом він розвернув Dan Balan, який і став його тренером. Інші тренери не впізнали колегу, але коли побачили його, то пожаліли про свій вибір. Зокрема, Тіна Кароль згадала студентські роки, коли жила в гуртожитку разом з Євгеном.

Дивіться відео виступу Євгена Анішка на шоу Голос країни 2020:

"Ми разом у гуртожитку пили чаї, ділилися хлібом, ходили один до одного за бутербродами, їздили на конкурси", – поділилась Тіна Кароль. Натомість Dan Balan, який стояв поруч із поп-дівою, міцно її обійняв, після чого Тіна попросила "не душити її". "Це був просто чай", – розсміялась вона.

Євген Анішко у групі "4 короля":

До теми: Дар'я Петрожицька з серіалу Папік прийшла на Голос країни 2020: відео виступу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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