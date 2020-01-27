Дар'я Петрожицька з серіалу Папік прийшла на Голос країни 2020: відео виступу

28-річна зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька втретє прийшла на "Голос країни", і в ювілейному 10 сезоні проєкту дівчині нарешті пощастило. Завдяки виконанню пісні "Голубка" акторка потрапила в шоу. Дивіться відео її виступу!

Дар'я Петрожицька зізналась, що дуже давно хотіла потрапити на шоу "Голос країни", але попередні дві спроби виявились невдалими. Наважитись на треті сліпі прослуховування дівчину надихнула участь її героїні Лізи у вокальному шоу "Співай" для серіалу "Папік". Тоді серед суддів серіального проєкту була Тіна Кароль та Дмитро Шуров.

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Вражати зіркових тренерів реального "Голосу" Дар'я вирішила виконанням пісні "Голубка" гурту Vivienne Mort. Співачка Тіна Кароль єдиною натиснула на заповітну червону кнопку. "Я не можу повірити своїм очам", – прокоментувала тренерка "Голосу". Саме до неї в команду й потрапила дівчина. Дивіться онлайн відео виступу талановитої акторки:

Петрожицька додала, що їй допомогла знову повірити у власні сили саме Тіна Кароль. "Тоді, на знімальному майданчику я підійшла і сказала: "Дякую вам за цей знімальний день". Ви тоді запитали скільки мені років, я кажу, що 28, а ви мені: "Ну пора вже, удачі". І тоді я послухала вас і ви повернулися", – емоційно поділилася акторка.

Ліза з серіалу ПАПІК

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