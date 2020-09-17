Зірка 50 відтінків сірого з'явився в трейлері фантастичного фільму Межа часу

У мережі з'явився трейлер фантастичного трилера Межа часу. Постановниками фільму стали Джастін Бенсон і Аарон Мурхед (Паранормальне). Дивимося разом!

Головних героїв в картині зіграли Ентоні Макі (Месники: Фінал) і Джеймі Дорнан (50 відтінків сірого).

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Дія картини розгортається навколо друзів і колег зі швидкої допомоги Стіва і Денніса. Вони потрапляють на кілька викликів з жахливими смертями, які пов'язані з новим наркотиком з дивними побічними ефектами. Неначе цих неприємностей мало – до того ж без сліду зникає старша дочка Денніса. І в її пошуках Стів розкриває жахливу правду про психоделічний наркотик, який здатний змінити навіть хід часу. Картину позиціюють як науково-фантастичний трилер (і місцями навіть хорор).

Прем'єра фільму "Межа часу" запланована на 23 жовтня цього року.

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