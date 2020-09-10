Дюна 2020: дивіться перший повноцінний трейлер фантастичного фільму з Тімоті Шаламе

Warner Bros. опублікувала перший трейлер екранізації циклу романів Френка Герберта "Хроніки Дюни". Нова адаптація культового твору вийде на великі екрани 18 грудня цього року.

Фільм розповідає історію Пола Атрейдеса, обдарованого хлопця, який народився з долею, що виходить за рамки його розуміння. Він повинен відправитися на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб забезпечити своє майбутнє, а також майбутнє його сім'ї і його народу. Ворожі сили загострюють конфлікт у боротьбі за право постачати найцінніший ресурс у всесвіті, який добувають лише на цій планеті, – речовина, здатна розкрити грандіозний потенціал людства, але дарує життя лише тим, хто в змозі перемогти свій страх.

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У головних ролях: Тімоті Шаламе, Оскар Айзек, Зендая, Джейсон Момоа, Дейв Батіста, Стеллан Скарсгард, Джош Бролін та інші.

Прем'єра "Дюни" у більшості країн намічена на 18 грудня 2020 року. В Україні фільм вийде в прокат на день раніше – 17 грудня.

Дюна 2020 – дивіться офіційний трейлер українською:

Дюна 2020 – офіційний трейлер фільму:

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