Дичь: вийшов трейлер комедійного фільму жахів з Вінсом Воном

У мережі з'явився трейлер комедійного хоррору Дичь. Продюсером виступив Джейсон Блум. Блум продюсував такі успішні фільми як Одержимість і Пастка, а також Людина-невидимка з Елізабет Мосс.

За сюжетом старшокласниця міняється тілами з серійним вбивцею на прізвисько М'ясник. Героїні потрібно встигнути повернути своє тіло за 24 години, щоб не залишитися в тілі вбивці назавжди. Головні ролі виконали Кетрін Ньютон і Вінс Вон. Картина є вільною інтерпретацією-ремейком стрічки "Чумова п'ятниця" 2003 року з Джеймі Лі Кертісом і Ліндсі Лохан.

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Також в картині взяли участь Селеста О'Коннор, Міша Ошерович і Юрайа. Світова прем'єра фільму Дичь призначена на 13 листопада 2020 року.

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