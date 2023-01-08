Зіньківська ковбаса – традиційний український рецепт від Клопотенка

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування української традиційної ковбаси. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту – зіньківську ковбасу!

Євген Клопотенко пропонує приготувати традиційну українську страву – зіньківську ковбасу. Це знаменита ковбаса Хмельниччини, яка названа на честь мальовничого села Зіньків, де її готують вже сотні років. Зазвичай, її коптять, але у міських реаліях це зробити непросто, тому кухар пішов на маленьку хитрість – треба запекти в духовці з трісками від фруктових дерев.

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Зробити вдома ковбасу – завдання, яке здається нереальним. Але варто один раз спробувати, щоб зрозуміти, наскільки це смачно і беззаперечно затьмарює магазинний варіант. Не станемо водити вас в оману і скажемо, що трішки мороки буде, але у вас є наш перевірений рецепт, тому за результат ви можете бути впевнені – все вийде з першого разу!", – зазначає кухар.

Інгредієнти:

1,4 кг свинини (лопатка або задня частина)

75 г зубчиків часнику

1 ч. л. меленого чорного перцю

3 лаврові листки добре подрібненні

100 мл води холодної води

200 мл свинячої крові

2 метри свинячої кишки

сіль до смаку

100 г соломи

тріска з фруктових дерев

Рецепт:

Зачистьте від плівок та зайвого жиру 1,4 кг свинини. Подрібніть 75 г зубчиків часнику ножем, а 3 лаврові листи добре помніть руками. Промийте 2 м кишки від солі та начиніть м'ясом з прянощами за допомогою спеціальної насадки на м'ясорубку або ручної насадки для начинювання. Кишки заповнюйте щільно, але так, щоб вони не дуже розтягувались, бо можуть лопнути. Шматки ковбаси робіть довжиною не більше 50-60 см, щоб їх було зручно викладати на деко. Викладіть ковбасу на деко, застелене пергаментом, поряд покладіть тріску з фруктових дерев – вона надасть ковбасі приємного аромату. Запікайте ковбасу 1,5 години за температури 180 градусів. За 10 хвилин після початку приготування, дістаньте деко рівномірно змастить ковбасу свинячою кров'ю за допомогою кулінарного пензлика та поверніть до духовки. Повторюйте цей процес ще 2 рази: через 10-15 хвилин і за 20 хвилин до кінця приготування. Всього знадобиться 200 мл. Розкладіть сіно на металеву тацю, а на нього викладіть теплу ковбасу з духовки, щоб додати аромату. Після того, як вона остигне подавайте на стіл одразу, а все що не з'їли, зберігайте у холодильнику.

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