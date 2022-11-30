Володимир Ярославський показав, як приготувати нагетси з минтая

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома страву, від якої всі у захваті. Скуштуйте і ви нагетси з минтая за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом страви з риби – нагетси з минтая. Відомо, що минтай – це біла, дика риба, яку легко готувати, а от корисного в ній дуже багато: незамінні амінокислоти, вітаміни, омега-3 і мікроелементи.

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Як вдома приготувати щось зі стріт фуду, але точно корисне і з тих інгредієнтів які ви знаєте? Звісно усі ми любимо вуличну їжу, а я пропоную робити її вдома!", – коментує кухар.

Інгредієнти для нагетсів:

450 г філе минтаю

35 г вершків

1 маленьке яйце

60 г смаженої цибулі

Інгредієнти для кляру:

75 г борошна

75 г крахмалю

сіль, паприка, каррі

вода, приблизно 150-180 г

Рецепт:

З розмороженого філе минтая вирізати смужку кісточок, саме філе добре відтиснути від зайвої вологи. Можна зробити це просто через кухонний рушник. Нарізати все шматочками. Посмажити на середньому вогні цибулю на рослинній олії або вершковому маслі до початку золотистого кольору. У чашу блендера помістити рибу, цибулю, яйце, вершки, сіль та білий мелений перець, якщо любите. Все подрібнити до утворення однорідного фаршу. Маленьку дошку чи деко обтягнути плівкою і ложкою викласти невеликі, тоненькі вироби будь-якої форми, але майте на увазі вони мають бути тоненькі. У нас ще буде кляр і їм треба просмажитись. Заморозити напівфабрикати й скласти у пакет. Їх можна зберігати до місяця. Приготуйте кляр: змішайте борошно, крохмаль та спеції. Додайте води та замішайте тісто. Воно має бути густим, як кондитерські вершки, не бійтесь якщо кляр вийде рідкуватим. Далі дістаємо нагетси з морозилки, одразу занурюємо у борошно, потім у кляр і смажимо у фритюрі приблизно 3-5 хвилини. Слідкуйте за температурою жиру – 170 градусів приблизно, і щоб виріб просмажився. Готові нагетси викладаємо на паперову серветку, щоб вийшов надлишковий жир і подаємо гарячими!

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