Білл Мюррей під час гольфу феєрично випив текілу фанатки

Відомий актор Білл Мюррей побував на турнірі з гольфу, де встиг не лише змахлювати, а й випити чарку текіли. Фанати знову в захваті!

69-річний американський кіноактор Білл Мюррей нещодавно брав участь у турнірі з гольфу Pebble Beach Pro-Am у Північній Каліфорнії. І все б нічого, але зірка "Дня Бабака" зумів двічі змусити фанатів пищати від захвату.

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Спершу він промахнувся і не потрапив до лунки, а потім вирішив непомітно все ж добити м'яч, хоч це і проти правил.

Is Bill auditioning to play Phil one day? pic.twitter.com/9gbYX28PUM — GOLF.com (@GOLF_com) February 9, 2020

А потім одна із шанувальниць запропонувала Біллу пластикову склянку з текілою, і актор феєрично випив напій та позбувся стаканчика. Хоч актор і змахлював та викинув склянку на газон, що не надто красиво і неекологічно, але шанувальники все одно у захваті від нього.

Bill Murray ripped a mid-round shot of tequila from a fan at Pebble



(via Shivajoons/Instagram) pic.twitter.com/nCdFA77m0C — Tim Reilly (@LifeOfTimReilly) February 10, 2020

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