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Білл Мюррей під час гольфу феєрично випив текілу фанатки

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Мережа знову у захваті від "поганого хлопця" Білла Мюррея - фото 1
Мережа знову у захваті від "поганого хлопця" Білла Мюррея

Відомий актор Білл Мюррей побував на турнірі з гольфу, де встиг не лише змахлювати, а й випити чарку текіли. Фанати знову в захваті!

69-річний американський кіноактор Білл Мюррей нещодавно брав участь у турнірі з гольфу Pebble Beach Pro-Am у Північній Каліфорнії. І все б нічого, але зірка "Дня Бабака" зумів двічі змусити фанатів пищати від захвату.

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Спершу він промахнувся і не потрапив до лунки, а потім вирішив непомітно все ж добити м'яч, хоч це і проти правил.

А потім одна із шанувальниць запропонувала Біллу пластикову склянку з текілою, і актор феєрично випив напій та позбувся стаканчика. Хоч актор і змахлював та викинув склянку на газон, що не надто красиво і неекологічно, але шанувальники все одно у захваті від нього.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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