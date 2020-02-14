Чоловік зробив селфі з Зіданом після ДТП і запропонував обмінятися машинами: фотофакт

Чоловік, в авто якого в'їхав головний тренер Реала Зінедін Зідан, попросив відомого футболіста зробити з ним селфі і запропонував обмінятися машинами, щоб залагодити справу.

Як відомо, Зідан зіткнувся з автомобілем власника меблевого магазина Ігнасіо Фернандеса. "Я впізнав його, як тільки побачив, і сказав, що хотів би зустрітися при інших обставинах. Але і так непогано. Я попросив його зробити селфі зі мною, тому що люди не повірили б, що мою машину вдарив Зідан. Він був дуже добрий і погодився. Він зняв капелюха, ми сфотографувалися", – розповів Фернандес.

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Zinedine Zidane involved in car accident while on his way to Real Madrid training...

Ignacio Fernandez asks Zidane for a Selfie, tells him he will follow up Insurance Case later, First a Selfie.. pic.twitter.com/pJcsKdYLb8 — Bayingana David (@bayinganadavid) February 13, 2020

У момент аварії Зідан їхав на своїй Audi Rs6 і протаранив машину іспанського бізнесмена Audi Q4.

"Я запропонував йому помінятися машинами, щоб все залагодити, але не спрацювало", – розповів власник меблевого магазина. Пізніше з Фернандесом зв'язався агент Зідана, щоб залагодити ситуацію і подякував за те, що він не став просити у тренера Реала автографи, футболки та квитки, оскільки француз поспішав на тренування. "Але я насправді не дуже захоплююся футболом", – зізнався потім Фернандес.

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