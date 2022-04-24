Зінченко зробив результативну передачу в чемпіонаті Англії: відео пасу

Олександр Зінченко разом з Манчестер Сіті продовжує боротьбу за чемпіонський титул Англійської прем'єр-ліги. І цей матч видався результативним для українського футболіста.

Так, уже на четвертій хвилині поєдинку проти Вотфорда Зінченко став автором гольової передачі. Відео ефектного пасу з'явилося на YouTube-каналі Setanta Sports.

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Як видно з ролика, отримавши навісний пас із флангу, Олександр точним прострілом передав м'яч Габріелю Жезузу. Бразильський нападник, своєю чергою, відправив забив гол.

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