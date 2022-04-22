У FIFA 22 видалили з гри російські команди та символіку

У комп'ютерній футбольній грі FIFA 22, за розробку якої відповідальна компанія EA, відтепер росія та її візуальні атрибути під забороною.

У грі FIFA 22 не буде російських команд, стадіону та символіки, адже розробники їх прибрали. Також компанія EA висловила свою солідарність народу України.

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Після рішень FIFA та UEFA, які є партнерами EA, компанія вирішила очистити свою гру від російського накипу:

Відтепер гравцям недоступні футбольні клуби "Спартак", "Локомотив" та ЦСКА. Їх видалили з гри. Ті, хто грали за ці клуби, будуть перекинуті на ПСЖ.

Також з гри прибрали збірну росії та стадіон "Открытие Банк Арена".

До того ж користувачі не матимуть змоги прикрашати стадіони атрибутикою країни-агресора.

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