Збірна України проведе матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022: УЄФА назвали дату та команду

Спілка європейських футбольних асоціацій визначила дати, коли відбудуться матчі збірної України з футболу. Це будуть ігри плей-оф за вихід на Чемпіонат світу з футболу.

Відомо, що збірна України з футболи, попри війну в країні, візьме участь в іграх за право виходу на ЧС-2022.

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1 червня в рамках півфіналу відбудеться гра між Україною та Шотландією.

Якщо збірна України переможе, то у фіналі плей-оф наша команда зіграє зі збірною Уельсу. Фінал заплановано на 5 червня. Прикметно, що переможець цього фінального матчу вийде на чемпіонат світу.

Ще щодо футбольної тематики, то уряд Німеччини та Дортмундський клуб зокрема можуть допомогти відновити чернігівський футбольний стадіон, який є домашнім для ФК "Десна". Його розбили російські бомби. Про це повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

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