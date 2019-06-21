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Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Вибори 2019: відомий український футболіст балотується у парламент

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Артем Федецький - фото 1
Артем Федецький

34-річний капітан львівських "Карпат" та екс-гравець національної збірної України Артем Федецький візьме участь у дочасних парламентських виборах 2019. Потрапити у Верховну Раду футболіст спробує по одному з округів Львова. Дізнайтеся, яку партію він представлятиме.

Про рішення гравця йти в політику стало відомо після оприлюднення списку кандидатів у народні депутати України від партії "Cлуга народу". Саме від політсили президента Володимира Зеленського балотується в парламент Артем Федецький.

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Капітан "Карпат" спробує перемогти в окрузі № 118, куди входить Пустомитівський, частина Личаківського та Шевченківського районів Львова.

Вибори 2019: відомий український футболіст балотується у парламент - фото 335702

Відзначимо, що Федецький є вихованцем донецького "Шахтаря". Крім "гірників" та "левів", Артем виступав за "Дніпро", "Арсенал", "Харків", німецький "Дармштадт".

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