Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Зінченко застав Коноплянку за "страшним злочином": фотофакт

  • 50
Коноплянка на фото виглядає дуже щасливим - фото 1
Коноплянка на фото виглядає дуже щасливим / Динамо Киев

Півзахисник Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко виклав в Instagram фотографію, на якій його партнер по національній команді Євген Коноплянка... їсть солодке.

Олександр Зінченко одразу ж сфотографував Євгена Коноплянку за знищенням смачного пляцка.

І ще: Португалія – Україна без голів: відео огляд і найкращі моменти матчу

Сталося це у Лісабоні, де відбувся матч відбору на Євро 2020 проти збірної Португалії. Українські гравці, які заздалегідь прибули в аеропорт, проводили час по-різному. Наприклад, Євген Коноплянка вирішив перекусити.

Уважний Олександр Зінченко застав свого партнера за ще недоторканим шматком торта Наполеон. Коноплянка на фото виглядає дуже щасливим і задоволеним від того, що купив собі смачний десерт.

Зінченко застав Коноплянку за 'страшним злочином': фотофакт - фото 316305

Читайте також: Гарячі дружини українських футболістів запалили на Мальдівах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4391
Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
  • 21 березня, 17:51
  • 506
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 2121
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт