Зінченко застав Коноплянку за "страшним злочином": фотофакт

Півзахисник Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко виклав в Instagram фотографію, на якій його партнер по національній команді Євген Коноплянка... їсть солодке.

Олександр Зінченко одразу ж сфотографував Євгена Коноплянку за знищенням смачного пляцка.

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Сталося це у Лісабоні, де відбувся матч відбору на Євро 2020 проти збірної Португалії. Українські гравці, які заздалегідь прибули в аеропорт, проводили час по-різному. Наприклад, Євген Коноплянка вирішив перекусити.

Уважний Олександр Зінченко застав свого партнера за ще недоторканим шматком торта Наполеон. Коноплянка на фото виглядає дуже щасливим і задоволеним від того, що купив собі смачний десерт.

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