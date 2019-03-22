Португалія – Україна без голів: відео огляд і найкращі моменти матчу

Матч Португалія – Україна в рамках відбору на Євро 2020 відбувся у Лісабоні. Дізнайтеся результат напруженого поєдинку: до вашої уваги рахунок, відео голів і огляд гри 22 березня!

Україна у першому матчі кваліфікації на Євро 2020 зустрілася з грізним суперником, адже Португалія – чинні чемпіони Європи із нестримним Роналду в складі. Чи змогли впоратися "синьо-жовті" із натиском господарів поля? До вашої уваги огляд поєдинку 22 березня!

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Перший тайм був надзвичайно напружений, адже португальська збірна чинила неабиякий тиск на нашу. Втім, це не завадило українському захисту проявити себе по-максимуму! Пишаємось нашими хлопцями. Рахунок опісля першого тайму залишився на позначці 0:0.

Відео найкращих моментів першого тайму Португалія - Україна:

Другий тайм був не менш напруженим. Португальці продовжували пресувати наших хлопців. Гравці збірної України також не пасли задніх, але забити у ворота суперника так і не змогли. І попри всі намагання представників обох команд, жодній із них не вдалося забити бодай один гол. Матч закінчився з нічийним рахунком 0:0.

Відео найкращих моментів другого тайму Португалія - Україна:

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