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Зінченко закрутив роман з українською журналісткою: гарячі фото Влади Седан
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Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко підтвердив, що зустрічається з українською журналісткою Владою Седан. Фото поцілунку пари нещодавно облетіли мережу, а ми зібрали ще й гарячі знімки самої дівчини!
Після феєричного матчу Україна – Сербія (5:0) Олександр Зінченко не стримав емоцій та в прямому ефірі пристрасно поцілував журналістку Владу Седан. Після цього випадку ЗМІ та користувачі соцмереж почали писати про роман Сашка з дівчиною.
Це цікаво: Огляд матчу УКРАЇНА – СЕРБІЯ
З'ясувалося, що цей поцілунок справді не випадковість! Після матчу Україна – Люксембург Зінченко підтвердив свої стосунки з Владою.
Протягом двох днів хлопці з різних країн надсилають мені фото та відео. Користуючись нагодою, я хотів би сказати, що у мене дійсно стосунки з Владою. Що стосується поцілунку в ефірі, я не бачив її два тижні, тому не втримався. Ляпорт відразу все скинув в групу Манчестер Сіті. Деякі хлопці з команди знали вже про це. У збірній це також вже обговорювали, – заявив Зінченко.
Зазначимо, що 22-річний Олександр знайомий з Владою Седан вже давно. Минулоріч юний гравець відпочивав із колишніми партнерами по "Шахтарю" та їхніми половинками. Щоправда, на той момент журналістка зустрічалася з форвардом "Маріуполя" Андрієм Борячуком, а Зінченко ще не мав пари. Зацініть гарячі фото нової пасії чемпіона Англії!
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