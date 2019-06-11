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Зінченко закрутив роман з українською журналісткою: гарячі фото Влади Седан

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Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі - фото 1
Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко підтвердив, що зустрічається з українською журналісткою Владою Седан. Фото поцілунку пари нещодавно облетіли мережу, а ми зібрали ще й гарячі знімки самої дівчини!

Після феєричного матчу Україна – Сербія (5:0) Олександр Зінченко не стримав емоцій та в прямому ефірі пристрасно поцілував журналістку Владу Седан. Після цього випадку ЗМІ та користувачі соцмереж почали писати про роман Сашка з дівчиною.

Це цікаво: Огляд матчу УКРАЇНА – СЕРБІЯ

З'ясувалося, що цей поцілунок справді не випадковість! Після матчу Україна – Люксембург Зінченко підтвердив свої стосунки з Владою.

Протягом двох днів хлопці з різних країн надсилають мені фото та відео. Користуючись нагодою, я хотів би сказати, що у мене дійсно стосунки з Владою. Що стосується поцілунку в ефірі, я не бачив її два тижні, тому не втримався. Ляпорт відразу все скинув в групу Манчестер Сіті. Деякі хлопці з команди знали вже про це. У збірній це також вже обговорювали, – заявив Зінченко.

Влада Седан - фото 333391
Влада Седан
Влада з Гвардіолою - фото 333392
Влада з Гвардіолою

Зазначимо, що 22-річний Олександр знайомий з Владою Седан вже давно. Минулоріч юний гравець відпочивав із колишніми партнерами по "Шахтарю" та їхніми половинками. Щоправда, на той момент журналістка зустрічалася з форвардом "Маріуполя" Андрієм Борячуком, а Зінченко ще не мав пари. Зацініть гарячі фото нової пасії чемпіона Англії!

Зінченко закрутив роман з українською журналісткою: гарячі фото Влади Седан - фото 333389
Зінченко закрутив роман з українською журналісткою: гарячі фото Влади Седан - фото 333385
Зінченко закрутив роман з українською журналісткою: гарячі фото Влади Седан - фото 333386
Зінченко закрутив роман з українською журналісткою: гарячі фото Влади Седан - фото 333387
Зінченко закрутив роман з українською журналісткою: гарячі фото Влади Седан - фото 333388
Зінченко закрутив роман з українською журналісткою: гарячі фото Влади Седан - фото 333390

Дивіться також: Відео голів та огляд матчу УКРАЇНА – ЛЮКСЕМБУРГ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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