Зінченко став першим українським футболістом, який набрав мільйон підписників в Instagram

Сьогоднішню дату варто запам'ятати ярим фанатам українського футболу. Адже Олександр Зінченко – перший футболіст, який зміг набрати мільйон шанувальників в Instagram.

Сьогодні, 27 січня, перший український футболіст досяг позначки в мільйон підписників у найдинамічнішій соціальній мережі Instagram. Саме стільки фанатів тепер на сторінці 23-річного Олександра Зінченка, який в "Манчестер Сіті" грає на позиції захисника, а в збірній України – у півзахисті.

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Зінченко зробив неймовірний ривок за рік. Ще в січні 2019 року на його сторінку в Instagram було підписано лише 403 тисяч осіб, тобто за рік він збільшив свою армію вболівальників в цій соцмережі у два з половиною рази! Якщо ж Олександр показуватиме впевнену гру в "Манчестер Сіті" і збереже такий темп приросту підписників, то в цьому році цілком може потіснити з першого рядка в рейтингу найпопулярніших українських спортсменів усіх часів боксера Василя Ломаченка.

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