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Роналду відсвяткував гол поцілунком з одноклубником: курйозні фото і відео

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Пауло Дібала та Кріштіану Роналду - фото 1
Пауло Дібала та Кріштіану Роналду / gettyimages

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду емоційно відреагував на забитий гол, пристрасно поцілувавши свого партнера по команді Пауло Дібалу під час матчу Серії А проти "Парми". Цей момент не залишився поза увагою футбольних фанів!

Поєдинок Ювентуса і Парми завершився з рахунком 2:1. Перемогу своїй команді приніс Кріштіану Роналду, відзначившись дублем та ... новим курйозом!

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На 58-й хвилині зірковий португалець після передачі свого одноклубника Пауло Дібали ударом у дотик відправив м'яч у сітку воріт суперника. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" кинувся емоційно святкувати забитий гол: Роналду обійняв Дібалу, а потім і поцілував його.

Cristiano Ronaldo with Paulo Dybala - фото 381125
Cristiano Ronaldo with Paulo Dybala / gettyimages
Cristiano Ronaldo with Paulo Dybala - фото 381126
Cristiano Ronaldo with Paulo Dybala / gettyimages

Один із фанатів зняв поцілунок зіркових футболістів на відео, яке стало вірусним:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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