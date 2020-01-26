Дружина екскапітана Динамо Морозюка показала вкрай хтиве відео (18+)

Ірина Морозюк шокувала фанатів відвертим відео. Дивіться самі!

Як відомо, знаменита дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського Динамо, Ірина активно веде Instagram-сторінку та часто радує прихильників пікантними фотографіями, зазвичай, вкрай відвертими.

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Цього разу дівчина опублікувала дуже провокаційне відео, яким натякнула на дуже відвертий спосіб "зробити собі приємно". Так, на ньому напівроздягнена Морозюк стоїть поблизу вікна, а потім починає облизувати пальці, після чого відверто опускає їх до низу і починає… перегортати сторінки червоного блокнота.

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