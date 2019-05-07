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Зінченко шокований суперголом Компані у матчі Манчестер Сіті – Лестер: кумедне фото
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22-річний гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями після перемоги свого клубу над Лестером. Реакція футболіста – безцінна!
У матчі 37-го туру АПЛ Манчестер Сіті обіграв Лестер з рахунком 1:0. "Городяни" здобули перемогу завдяки фантастичному голу 33-річного бельгійського захисника Венсана Компані в другому таймі зустрічі. Для Компані цей м'яч став першим у поточному сезоні.
Це цікаво: У Манчестер Сіті вирішили долю Зінченка
"Все про вчора", – написав Зінченко в Instagram, опублікувавши кадр післяматчевого інтерв'ю бельгійця зі своїм кумедним виразом обличчя на задньому плані.
Ймовірно, саме такий вираз обличчя мали шанувальники Ман Сіті, коли Компані забив супергол у ворота Лестера. Дивіться, як це було:
Перед останнім туром чемпіонату Англії Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи Ліверпуль на одне очко.
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