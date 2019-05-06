Тренер Ліверпуля прокоментував майбутній суперматч Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про шанси команди в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони, враховуючи, що його підопічні поступилися на Камп Ноу 3:0.

"Два нападники з-поміж найкращих у світі не зможуть зіграти завтра, а нам потрібно забивати чотири голи, щоб вийти у фінал. Це, явно, не збільшує наші шанси..."

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"Ми дуже старалися забити в першому матчі, але потрібно змиритися з результатом. Нам залишається викластися на максимум у матчі-відповіді. У нас є надія, адже це футбол. Поки у нас на полі будуть 11 гравців, ми будемо битися всі 90 хвилин. Такий у нас план", – зазначив Клопп.

Ліверпуль зіграє в матчі-відповіді з Барселоною

"Буде прекрасно, якщо ми зможемо пройти далі, якщо ні, то давайте вилетимо найкрасивішим чином. Це буде футбольна вечірка. Можливо, це наш останній матч у Лізі чемпіонів, тому потрібно відсвяткувати його ногами і легенями", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль зіграє в матчі-відповіді з Барселоною 7 травня на Енфілді. Початок матчу о 22:00. Відзначимо, що в цьому матчі не зможуть зіграти зіркові нападники Ліверпуля Роберто Фірміно і Мохамед Салах.

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