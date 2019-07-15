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Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті (відео)

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Зінченко у новому ролику МанСіті - фото 1
Зінченко у новому ролику МанСіті / instagram

Українець Олександр Зінченко нещодавно продовжив контракт з Манчестер Сіті. А ще футболіст став обличчям третьої ігрової форми містян.

22-річний український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко представив нову форму команди на сезон 2019/20.

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Українець став головним героєм ролика-презентації третьої ігрової форми МанСіті. Виробником нової форми є Puma, з якою Манчестер Сіті підписав контракт на 10 років.

Форма виконана в яскравих салатовому та рожевому кольорах. Нагадаємо, Олександр Зінченко отримав новий номер в команді. У цьому сезоні він буде грати під №11.

Нагадаємо, Зінченко продовжив контракт з Манчестер Сіті. На своїй сторінці в Instagram він емоційно повідомив про продовження контракту з командою. "Блакитна кров. Щасливий бути частиною цієї великої родини", – написав Олександр.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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