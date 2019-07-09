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Дружина екс-динамівця підірвала мережу пружними сідницями

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Ця леді полюбляє хизуватися своєю засмагою - фото 1
Ця леді полюбляє хизуватися своєю засмагою / dynamo

Пропонуємо вам подивитися на красуню-дружину Євгена Хачеріді. Вікторія Хачеріді неперевершена!

Днями поновилися розмови про те, що Євген Хачеріді, екс-захисник збірної України, може повернутися у Динамо.

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ПАОК на нього не розраховує вже давно, а від переходу у Шахтар Женя категорично зарікся. Тож новий переїзд у Київ – не така вже й неймовірна ідея.

З такого приводу, ми вважаємо, що саме час розглянути під мікроскопом Вікторію Хачеріді (Шатохіну) – дружину футболіста і матір двох його дітей. Ця леді полюбляє хизуватися своєю бронзовою, неймовірною засмагою, розкішними локонами та ефектними сідницями. Насолоджуйтеся!

Дружина екс-динамівця підірвала мережу пружними сідницями - фото 339645

Дружина екс-динамівця підірвала мережу пружними сідницями - фото 339646

Дружина екс-динамівця підірвала мережу пружними сідницями - фото 339647

Дружина екс-динамівця підірвала мережу пружними сідницями - фото 339648

Дружина екс-динамівця підірвала мережу пружними сідницями - фото 339649

Дружина екс-динамівця підірвала мережу пружними сідницями - фото 339650

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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