Дружина екс-динамівця підірвала мережу пружними сідницями

Пропонуємо вам подивитися на красуню-дружину Євгена Хачеріді. Вікторія Хачеріді неперевершена!

Днями поновилися розмови про те, що Євген Хачеріді, екс-захисник збірної України, може повернутися у Динамо.

І ще: Дружина українського футболіста показала соковиті форми на відпочинку

ПАОК на нього не розраховує вже давно, а від переходу у Шахтар Женя категорично зарікся. Тож новий переїзд у Київ – не така вже й неймовірна ідея.

З такого приводу, ми вважаємо, що саме час розглянути під мікроскопом Вікторію Хачеріді (Шатохіну) – дружину футболіста і матір двох його дітей. Ця леді полюбляє хизуватися своєю бронзовою, неймовірною засмагою, розкішними локонами та ефектними сідницями. Насолоджуйтеся!

Читайте також: Хто найнакачаніший футболіст сучасності