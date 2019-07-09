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Наречена Роналду розчулила знімком сплячого коханого

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Джорджина виклала спільне фото з коханим - фото 1
Джорджина виклала спільне фото з коханим / 1news.az

Джорджина Родрігес змогла показати на фото і ніжні почуття до футболіста Кріштіану Роналду, і свої вражаючі форми!

Коли Родрігес познайомилася зі своїм майбутнім коханим, одним з найбільш високооплачуваних у світі футболістів, вона була продавцем бутика. Звичайно, працювала дівчина не в мас-маркеті, а в сегменті люкс, але розраховувати на увагу такої зірки, як Кріштіану Роналду, їй доводилося лише в солодких мріях.

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Відтоді як футболіст випадково зайшов в магазин, де працювала Джорджина, мрії красуні стали реальністю. Пара разом з 2016 року, у них зростає дочка, і здається, що їх щастю ніщо не може перешкодити. Цей факт Родрігес постійно демонструє в Instagram.

Так, наприклад, днями вона виклала спільне фото з коханим, зроблене в момент, коли той безтурботно спав. "Солодких снів, мій прекрасний", – підписала кадр Джорджина. Однак, як відразу ж помітили в коментарях фоловери, прекрасним на знімку був не тільки Роналду. У фокусі також були і вражаючі принади самої Джорджини.

Наречена Роналду розчулила знімком сплячого коханого - фото 339733

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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