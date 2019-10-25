Зінченко потрапив у лікарню: скільки матчів пропустить футболіст

22-річний гравець "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко проходить лікування у Барселоні. Через операцію на коліні футболіст буде змушений пропустити кілька матчів, зокрема – гру збірної.

Олександр Зінченко травмував коліно перед матчем Манчестер Сіті проти Аталанти (5:1), і це не єдиний поєдинок, у якому ми не побачимо на полі українського гравця. Обстеження показало необхідність хірургічного втручання, тож нашому футболісту зробили операцію.

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Наразі Зінченко перебуває в Барселоні, де йому надають медичну допомогу у зв'язку з травмою коліна. "На шляху до повернення", – підписав він фото з палати.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола назвав приблизні терміни відновлення українця.

"Був удар в коліно, і він відчув дискомфорт у кістці. Зінченко повинен відновитися через чотири або п'ять тижнів. У Барселоні пройшло оперативне втручання, під час якого почистили коліно", – наголосив наставник "містян".

Таким чином, Зінченко пропустить завершальний поєдинок збірної України у відборі на Євро-2020 проти Сербії, який відбудеться 17 листопада.

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