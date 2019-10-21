Зінченко довів до сліз наречену Владу Седан подарунком на день народження: відео

Гравець "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко підготував особливий подарунок телеведучій Владі Седан, яка нещодавно стала його нареченою. Дивіться, що ж подарував футболіст своїй коханій!

Олександр Зінченко знає, чим розчулити свою наречену Владу Седан. У день її народження 22-річний футболіст подарував коханій цуценя. Схоже, ведуча давно мріяла про домашнього улюбленця, тож неймовірно зраділа та навіть розплакалась від подарунка.

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Відео цього зворушливого моменту Влада опублікувала в Instagram.

Відзначимо, що Зінченко зробив пропозицію Владі Седан після матчу Україна – Португалія просто на НСК "Олімпійський" у Києві. Коли ж пара зіграє весілля – наразі невідомо.

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