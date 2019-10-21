Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки

Зінченко довів до сліз наречену Владу Седан подарунком на день народження: відео

  • 14
Влада Седан - фото 1
Влада Седан

Гравець "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко підготував особливий подарунок телеведучій Владі Седан, яка нещодавно стала його нареченою. Дивіться, що ж подарував футболіст своїй коханій!

Олександр Зінченко знає, чим розчулити свою наречену Владу Седан. У день її народження 22-річний футболіст подарував коханій цуценя. Схоже, ведуча давно мріяла про домашнього улюбленця, тож неймовірно зраділа та навіть розплакалась від подарунка.

Це цікаво: Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті

Відео цього зворушливого моменту Влада опублікувала в Instagram.

Відзначимо, що Зінченко зробив пропозицію Владі Седан після матчу Україна – Португалія просто на НСК "Олімпійський" у Києві. Коли ж пара зіграє весілля – наразі невідомо.

Читайте також: Олександр Зінченко показав, як розважається з коханою в Лос-Анджелесі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
  • Вчора, 17:50
  • 1311
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 556
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1835317
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт