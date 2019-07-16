У мережі кепкують із Зінченка і де Брюйне через їх вражаючу схожість

Український футболіст Олександр Зінченко став жертвою тролінгу в інтернеті.

Манчестер Сіті вилетів до Китаю у передсезонне турне. Попри те, що англійці втратили два дні підготовки, вони вирушили у Піднебесну в гарному настрої і навіть жартували один над одним під час перельоту.

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Жертвою тролінгу з боку захисника Кайла Вокера вкотре став Олександр Зінченко. Він розмістив у своєму Instagram-профілі знімок з українцем і бельгійцем Кевіном де Брюйне, який сидить поруч з ним. В підписі під фото Вокер запропонував своїм підписникам визначити: "Хто є хто".

Примітно, що над вражаючою схожістю цих двох гравців жартують не тільки вболівальники, але і одноклубники. Сам Зінченко одного разу зізнався, що навіть його мама по телевізору їх плутає. Після матчу МанСіті в Лізі чемпіонів проти Шальке, у ході якого Зінченко замінив де Брюйне, схожість одноклубників зазначив і Рахім Стерлінг, який написав у Twitter: "Не бачу різниці".

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