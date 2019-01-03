ТОП-5 найдорожчих українських футболістів

Transfermarkt оцінив 25 українських футболістів на суму в 2,5 мільйона євро або більше.

Найдорожчі наші футболісти грають в чемпіонаті Англії. Це Андрій Ярмоленко з "Вест Хема" і Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті".

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Третє місце в списку посідає Марлос, який народився в Бразилії, але грає за збірну України, тому що прийняв наше громадянство. У списку з 25 найдорожчих українських футболістів по 9 гравців "Шахтаря" і "Динамо", а також легіонери. У топі немає жодного представника чемпіонату України з інших клубів.

ТОП-5 найдорожчих українських футболістів:

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія) – 20

Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія) – 15

Марлос (Україна/Бразилія, "Шахтар", Україна) – 11,4

Євген Коноплянка ("Шальке 04", Німеччина) – 10

Тарас Степаненко ("Шахтар", Україна) – 10

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