Зінченко кумедно запросив Ярмоленка на весілля

Ще 12 березня в Манчестері футболіст Олександр Зінченко одружився зі своєю обраницею – журналісткою телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 Владою Седан.

Зінченко обдзвонив своїх друзів і колег по збірній. Записи цих розмов були опубліковані Youtube-каналом "Я знов в Манчестері". Особливо кумедною вийшла розмова Зінченка з колегою по англійській Прем'єр-лізі Андрієм Ярмоленком.

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"Я ж тобі говорив, що забити потрібно в першій і останній грі, в першій щоб підписати, в останній – щоб продовжити", – почав розмову Зінченко. "Та я це все знаю, малюк. Мені вже 30 років", – парирував Ярмоленко. Зінченко запросив Андрія на весілля, яке відбудеться в Києві 24 серпня. "Точно в Києві, не в Радомишлі?", – пожартував Ярмоленко. "Ні, там не варік", – віджартувався Зінченко.

Також Олександр запитав, чи точно Ярмоленко буде в Києві. "Ну якщо Андрій Миколайович (Шевченко) викличе в збірну, то точно будемо", – сказав Ярмоленко. "Ні, ну якщо тебе не буде, я відразу скасовую все", – заявив Зінченко своєму колезі по збірній.

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