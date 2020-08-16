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Тренер Ліона назвав причину сенсаційної перемоги над Ман Сіті

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ЛЧ - фото 1
ЛЧ / facebook

Головний тренер Ліона Руді Гарсія прокоментував перемогу своєї команди над Ман Сіті і вихід до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

"Пишаюся своїми гравцями. Ми вірили в себе. Знали, що граємо проти топової команди, і не є фаворитами. Запорука нашого успіху в командному дусі. Кожен грав один за одного, і гравці, які вийшли на заміну, суттєво допомогли..."

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"Мусса Дембеле засмутився, що не потрапив до стартового складу, але я сказав йому перед матчем, що він буде дуже важливий для нас. В результаті доля матчу вирішилася футболістами, які вийшли на заміну, як і два перших чвертьфінали. Ми виграли тактичну боротьбу. Освоюємо нашу систему гри. Попереду ще багато матчів, і нам потрібно подолати ще багато перешкод на своєму шляху", – наводить слова Руді Гарсії офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манчестер Сіті сенсаційно поступився Ліону (1:3) і вилетів на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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