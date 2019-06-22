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Олександр Зінченко показав, як розважається з коханою в Лос-Анджелесі

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Олександр Зінченко і Влада Седан - фото 1
Олександр Зінченко і Влада Седан / instagram

Український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко показав, як проводить відпустку зі своєю коханою – сексуальною журналісткою Владою Седан.

Закохана парочка дісталася вже до розважального комплексу Six Flags, Magic Mountains в Лос-Анджелесі, де Зінченко зробив своїй дівчині грандіозний подарунок – величезного плюшевого слона рожевого кольору.

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"Ось це здобич!" – написала Владі Седан в Instagram її подруга – кохана футболіста Валерія Лучкевича Анна Опальніч. Тоді як на сторінці Олександра Зінченка в соцмережі обговорюють інше – він знову опублікував фото, як цілує Владу Седан. І знову не поцілив їй в губи. Двічі до цього гравець "МанСіті" публічно цілував Владу в щоку і підборіддя, а на цей раз поцілунок припав у шию.

Олександр Зінченко показав, як розважається з коханою в Лос-Анджелесі - фото 335869
Олександр Зінченко показав, як розважається з коханою в Лос-Анджелесі - фото 335870

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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