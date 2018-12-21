Гід по стилю: корисні поради для бороданів

Як відростити та як доглядати за бородою – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.

Багато чоловіків приходять до думки про те, щоб спробувати відростити бороду. Хтось робить це, надивившись на фото відомих бородатих кумирів, хтось вирішує взяти участь у світовому флешмобі "Вусопад" ("Movember"), а когось змушує відрощувати рослинність на обличчі дівчина, адже всім вже давно відомо, що брутальні бородаті хлопці мають великий попит у протилежної статі.

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Борода може стати сильним аргументом на користь чоловіка, якщо цей інструмент використовувати правильно. Адже це не просто такий собі натуральний "шарфик" на обличчя, борода повинна виглядати солідно і привабливо. Дотримуйся простих правил і рослинність на твоєму обличчі буде не гірше, ніж у іменитих голлівудських зірок.

Як відростити бороду

Як відростити красиву бороду

На обличчі чоловіка налічується близько 20 тисяч волосків, вони ростуть зі швидкістю 0,5 міліметра на добу. Здавалося б, немає нічого простішого, ніж стати бороданем. Але насправді це не так, адже часто волосся на обличчі росте нерівномірно і без будь-якої форми або ж не росте взагалі.

На шанси стати володарем пишною рослинності впливають:

раціон харчування і присутність в їжі необхідних для росту волосся мікронутрієнтів;

стан водного балансу організму;

фізична активність;

якість сну, повноцінність відпочинку;

рівень стресу;

наявність шкідливих звичок;

генетика.

Щоб оцінити свої шанси на успіх, доведеться тримати руки подалі від бритви хоча б 2-3 тижні. За цей час все, з чого може бути сформована твоя борода, виросте, і стане зрозуміло, чи вийде тобі домогтися потрібної густоти. Але перед цим фахівці рекомендують провести глибоке гоління з попередніми розпарюванням шкіри, щоб в подальшому волоски відростали однієї довжини.

Як відростити красиву бороду

Не варто забувати і про форму бороди, яка допоможе тобі створити неповторний стиль. Надійний спосіб – орієнтуватися на тип обличчя.

Як доглядати за бородою

Користуйся олійкою / бальзамом для бороди

Олійка має прекрасний чоловічий аромат і відразу дає заряд впевненості в собі в якості брутального самця. Олійка і бальзам дають зволоження, блиск, тримають форму, доглядають за шкірою обличчя, допомагають уникнути лущення. Результат ти сам відчуєш миттєво. Просто спробуй і зрозумієш, що аргументів для використання таких засобів безліч.

Регулярно розчісуй бороду

Якщо ти вирішив відростити бороду, то її необхідно розчісувати з самого початку. Навіть якщо вона ще дуже коротка. Тим самим ти спрямовуєш волоски у потрібний напрям, і вони звикають до цього. Також, регулярно розчісуючи бороду, ти робиш масаж, який необхідний для поліпшення кровообігу. А це стимулює ріст волосся. До того ж розчісування відлущує змертвілу шкіру.

Як доглядати за бородою

Тримай бороду у чистоті – це найважливіше

Борода часто стає джерелом неприємного запаху. І повір, якщо не відчуваєш його ти, то це зовсім не означає, що його не відчуває твоя дівчина чи ще хтось! Зараз є чудові шампуні, кондиціонери і мило для бороди. Не обов'язково мити бороду щодня, просто вибери засіб для себе і використовуй його 2-3 рази в тиждень.

Триммінг

Ти напевно чув про барбершопи, де крім зачіски, майстри також надають форму і підголюють бороду. Так ось, похід в такі місця – гарантія того, що твоя борода буде виглядати охайно і рівно. Не варто сподіватися, що не використовуючи триммер або спеціальну бритву ти не будеш виглядати як нью-йоркський бомж.

Віддавай перевагу темному одязі

Ця порада особливо актуальна для тих, хто носить довгу бороду. Річ у тому, що навіть густа рослинність на світлому фоні здається рідкою і не дуже привабливою. Тому бажано відмовитися від світлого одягу і підбирати одяг під колір бороди. Так вона буде виглядати густішою і акуратнішою.

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