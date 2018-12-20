Чоловік зробив 30 косметичних операцій, щоб стати корейцем

25-річний таїландець потратив на пластику 9 тисяч доларів. Тепер він – кореєць.

Таїландець Ратчадапонг Праса усе своє життя був незадоволений своєю зовнішністю та вважав, що він виглядає "нижче середнього".

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У нього не виходило будувати стосунки з дівчатами, зарплата не підвищувалася, а мрія стати танцюристом у кабаре так і залишалася мрією. Тоді чоловік вирішив зібрати гроші, щоб раз і назавжди змінити свою зовнішність.

Він працював продавцем взуття і за кілька років економії накопичив 9 тисяч доларів. Всі гроші він витратив на 30 пластичних операцій, щоб бути схожим на корейця. Результат можна побачити на фото.

Після цього Ратчадапонг змінив ім'я на Мінхо. Тепер йому жінки не дають проходу і він навіть зміг втілити свою мрію – став танцюристом в кабаре в славному тайському місті Патайя. Через деякий час він виграв приз глядацьких симпатій на шоу талантів "One Man".

Тепер він говорить, що збулася мрія всього його життя, а все завдяки тому, що він став корейцем.

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