Зимовий апокаліпсис в Канаді: епічне відео сколихнуло мережу

Поки українці насолоджуються весняним теплом за лічені дні до Нового року, то в Канаді готові навіть поділитись снігом. Це підтверджує відео справді зимового апокаліпсиса, яке стрімко набирає популярності.

На платформу gfycat користувач з ніком Supremegalacticgod поділився дуже сніговим відео, яке за лічені години зібрало понад 470 тисяч переглядів. А все тому, що на ролику можна побачити дівчину, яка пробирається крізь замети та сильний вітер. Коментатори вже назвали цей ролик апокаліпсисом в Канаді, і з цим важко посперечатись, адже така погода також не дарує святкового настрою.

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