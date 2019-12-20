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Зимовий апокаліпсис в Канаді: епічне відео сколихнуло мережу

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Зимовий апокаліпсис по-канадійськи - фото 1
Зимовий апокаліпсис по-канадійськи

Поки українці насолоджуються весняним теплом за лічені дні до Нового року, то в Канаді готові навіть поділитись снігом. Це підтверджує відео справді зимового апокаліпсиса, яке стрімко набирає популярності.

На платформу gfycat користувач з ніком Supremegalacticgod поділився дуже сніговим відео, яке за лічені години зібрало понад 470 тисяч переглядів. А все тому, що на ролику можна побачити дівчину, яка пробирається крізь замети та сильний вітер. Коментатори вже назвали цей ролик апокаліпсисом в Канаді, і з цим важко посперечатись, адже така погода також не дарує святкового настрою.

І ще: В Одесі після шторму бачили цікаве природне явище

via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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