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Зимові свята під час війни: чи будуть святкування і ялинки у містах України

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Чи будуть новорічні ялинки у містах України - фото 1
Чи будуть новорічні ялинки у містах України / Jonathan Chng on Unsplash

Зимові свята в Україні наближаються, тож навіть воєнний стан та цинічні атаки російських військових не позбавлять українців Різдва. Чи буде у Києві головна ялинка країни та чи пройдуть новорічні святкування по містах – дізнавайтесь далі.

Кожного дня українські міста страждають від обстрілів російських окупантів, а по всій країні тривають аварійні та планові відключення електроенергії. Та скасовувати зимові свята ніхто не буде. Про це розповів мер Києві Віталій Кличко в інтерв'ю РБК Україна. За його словами, головна ялинка країни все ж з'явиться у столиці, але святкування вже не буде таким гучним.

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Спілкуюся з хлопцями (українськими бійцями, – ред.) кожного дня. Ми виступаємо кураторами багатьох військових підрозділів, підтримуємо їх, надсилаємо допомогу. Якось спілкувався з ними щодо проведення Нового року та святкувань. І один із хлопців сказав: "Чому моя дитина буде зараз без ялинки, без Нового року, без новорічного настрою?", – поділився він.

Кличко пояснив, що всі розуміють заборону масових заходів у воєнний час, тож їх і не буде. І це стосується не лише столиці, а й всіх українських міст.

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freestocks on Unsplash

Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін – потрібно чи не потрібно – ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу, – розповів мер Києві.

За його словами, у багатьох районах столиці буде кілька локацій з ялинками, які все ж даруватимуть особливий настрій зимовий свят. Звісно ж головна ялинка з'явиться на Софійській площі.

Таким було відкриття головної ялинки країни у Києві наприкінці 2021 року:

Але ми вирішили без масових заходів, без концертних програм, без фастфудів. Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая..., – підсумував Віталій Кличко.

Відмовитись від ялинки вирішили у Чернігові, Чернівцях, Полтаві, Житомирі, Ніжині, Рівному та Кропивницькому. Натомість деякі українські міста, наприклад, Кременчук та Ірпінь, все ж таки прийняли рішення встановлювати новорічні ялинки і вже ведуть підготовку. В Івано-Франківську планують розмістити особливу ялинку з дитячих малюнків. Що ж до Одеси та Львова, то тут питання з різдвяним символом все ще узгоджується.

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