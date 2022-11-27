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Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року

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Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року - фото 1

Експерти з Інституту аграрної економіки прогнозують, що буде зростання цін до 20% на деякі продукти, проте деякі категорії можуть і стати дешевшими. Читайте далі та дізнайтеся, якими будуть ціни цієї зими!

В Інституті аграрної економіки зробили прогноз, що 4 основні категорії продуктів подорожчають найближчим часом.

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Роздрібні ціни на такі категорії стануть вищі:

  • м'ясо – +7-10%
  • молоко та молочна продукція – +10-15%
  • хліб та олія – +10%
  • Овочі борщового набору – +15-20%

А от ціни на яйця можуть стати нижчими.

Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року - фото 516316

Денис Марчак, заступник голови у Всеукраїнській Аграрній Раді, вважає, що найближчим часом стануть дорожчими ті продукти, виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії. Це пов'язано з перебоями електроенергії.

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