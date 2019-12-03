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Зимові канікули в Україні 2019 – 2020: коли і скільки відпочиватимуть школярі
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Протягом навчального року школярі кілька разів відпочивають на канікулах. Найдовші у навчальному році – зимові! Читайте далі та дізнайтеся, коли учні відпочиватимуть взимку цьогоріч.
Важливо, що згідно з Законом України "Про освіту" графік шкільних канікул є рекомендованим, а не обов'язковим. Адже дирекція кожної школи може особисто узгоджувати календар канікул. Є обов'язкове правило: тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.
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Зимові канікули тривають два тижні. Цьогоріч рекомендують робити канікули з 23 грудня до 7 січня включно, від понеділка до вівторка.
Примітно, що взимку, окрім канікул, школярі часто мають додаткові вихідні через карантин або низькі температури повітря.
Чим зайнятися дітям на зимових канікулах
- Гуляйте та насолоджуйтеся снігом.
- Зробіть снігову бабу.
- Влаштуйте бійку сніжками.
- Покатайтеся на санчатах, лижах та ковзанах.
- Якщо буде дуже холодно, то влаштуйте вдома кіномарафон.
- Підготуйте новорічні подарунки для друзів та рідних.
- Поїдьте в гори, катайтеся на лижах, крісельній дорозі, купайтеся у чанах.
Додаткові канікули або зміни можливі з таких причин:
- Занадто низька температура повітря. При -25 градусах не ходять у школу учні початкової школи. При -28 градусах не ходять у школу учні середньої школи. При -30 градусах не ходять у школу учні 10 та 11 класів.
- При температурі повітря в класах нижче +18 градусів проводити заняття заборонено.
- Карантин та епідемії захворювань також впливають на навчання. Карантин можуть оголосити в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності у 25% від загальної кількості учнів.
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