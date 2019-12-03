Зимові канікули в Україні 2019 – 2020: коли і скільки відпочиватимуть школярі

Протягом навчального року школярі кілька разів відпочивають на канікулах. Найдовші у навчальному році – зимові! Читайте далі та дізнайтеся, коли учні відпочиватимуть взимку цьогоріч.

Важливо, що згідно з Законом України "Про освіту" графік шкільних канікул є рекомендованим, а не обов'язковим. Адже дирекція кожної школи може особисто узгоджувати календар канікул. Є обов'язкове правило: тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.

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Зимові канікули тривають два тижні. Цьогоріч рекомендують робити канікули з 23 грудня до 7 січня включно, від понеділка до вівторка.

Примітно, що взимку, окрім канікул, школярі часто мають додаткові вихідні через карантин або низькі температури повітря.

Чим зайнятися дітям на зимових канікулах

Гуляйте та насолоджуйтеся снігом.

Зробіть снігову бабу.

Влаштуйте бійку сніжками.

Покатайтеся на санчатах, лижах та ковзанах.

Якщо буде дуже холодно, то влаштуйте вдома кіномарафон.

Підготуйте новорічні подарунки для друзів та рідних.

Поїдьте в гори, катайтеся на лижах, крісельній дорозі, купайтеся у чанах.

Додаткові канікули або зміни можливі з таких причин:

Занадто низька температура повітря. При -25 градусах не ходять у школу учні початкової школи. При -28 градусах не ходять у школу учні середньої школи. При -30 градусах не ходять у школу учні 10 та 11 класів.

При температурі повітря в класах нижче +18 градусів проводити заняття заборонено.

Карантин та епідемії захворювань також впливають на навчання. Карантин можуть оголосити в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності у 25% від загальної кількості учнів.

До теми: Канікули 2019-2020 в школах України: розклад, коли відпочиватимуть учні