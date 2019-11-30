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Подарунки на День Святого Миколая для дівчаток різного віку: ТОП 15 ідей
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За традицією 19 грудня на День Святого Миколая діти отримують подарунки. Підготували для вас підбірку найцікавіших ідей для подарунків дівчатам – читайте та обирайте найкраще для вас!
В День Святого Миколая можна не лише чекати на диво, але й створити його! Скористайтеся цією можливістю – проявіть свою увагу та турботу, подаруйте те, про що мріють протягом цілого року. Зібрали для вас добірку найкращих подарунків, які потішать кожну маленьку принцесу!
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Милі подарунки для маленьких дівчат
Для справжніх крихітних принцес гарним подарунком будуть прикраси, сукні, взуття, сумочки тощо. Можливо дівчинка хоче карнавальний костюм, тоді оберіть відповідний для неї – фея, королева, кошеня, ангел чи інші.
М'які іграшки, барбі, пупси теж потішать маленьких дівчат. Якщо у дівчинки вже є багато ляльок, то можете обрати одяг та аксесуари для них.
Книжки та канцелярія для школярок
Дівчатка дуже люблять різні зошити, блокноти, альбоми, кольорові ручки, олівці, фломастери, фарби, наліпки тощо. Якщо дівчинка вчиться у школі, то їй це точно знадобиться – оформити конспект, заповнити анкету для подружок, малювати.
Гарні ілюстровані книги, серії книг про улюблених героїв теж сподобаються дівчинці, якщо вона любить читати. Якщо не любить, то це може стати першим кроком до спроби все ж таки полюбити читання.
Корисні подарунки для дівчат
Подарунки бувають корисними. Зважайте на вік дівчинки й оберіть те, що їй буде цікаво: іграшки-конструктори або іграшки-головоломки, художній набір, настільні ігри, сертифікат на майстер-клас з випікання печива.
Цінні подарунки для старших дівчат
Не соромтеся дарувати й досить вартісні подарунки, якщо у вас є відповідні фінансові можливості. Популярний фітнес-браслет або смарт-годинник – чудова ідея. Батьки можуть налаштувати функцію відстеження, щоб легко знайти дитину, якщо вона загубилася й не відповідає на дзвінки або повідомлення.
Цікаві подарунки дівчата на новорічні свята
Дарувати можна не лише речі, але й емоції!
Незабутнім дарунком, який дівчина буде згадувати не один раз, стануть квитки на концерт улюбленого виконавця чи групи. Якщо ви знаєте, від якої музики фанатіє дівчина, то вам буде легко придбати квитки. Якщо не впевнені у вподобаннях, то запитайте у друзів або поцікавтеся напряму.
Хорошою альтернативою стануть квитки на концерт у філармонії, якщо дівчина відвідує музичну школу. На балет – якщо займається танцями. В оперу – якщо співає. До театру, якщо любить вистави. У крайньому разі – кіно.
Також для більшості дівчат приємним сюрпризом стане фотосесія у подарунок. Зауважте, якщо дівчинка дуже сором'язлива й не любить робити світлини, то такий подарунок може спричинити стрес.
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