Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат

  • 61
Карпати - фото 1
Карпати / 777tur

На Заході України знову випав сніг. Дивіться мальовничі фото та відео!

Українські Карпати знову засипало снігом. Зараз в горах панує прекрасна погода: там мороз і світить сонце. Місцеві жителі і туристи публікують в соцмережах казкові фотографії засніжених вершин.

І ще: Google представила сервіс для створення різдвяної музики

Так, на сторінці Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста повідомили, що зараз в Карпатах -5 градусів морозу. "Станом на 8:15 21 грудня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, штиль, температура навколишнього середовища -5 ° С", – сказано в повідомленні.

Судячи зі знімків, справжня зима на Західній Україні все-таки настала. Також українці показують, як в горах вже щосили катаються на лижах туристи. Вкриті мрякою дерева додають цьому дозвіллю зимового настрою.

Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат - фото 440164

Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат - фото 440165

Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат - фото 440166

Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат - фото 440167

Це цікаво: Вихідні і свята у січні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
  • Вчора, 14:27
  • 97
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19 грудня, 13:22
  • 467
Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 12:26
  • 414
Загрузка...
Новини