Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат

На Заході України знову випав сніг. Дивіться мальовничі фото та відео!

Українські Карпати знову засипало снігом. Зараз в горах панує прекрасна погода: там мороз і світить сонце. Місцеві жителі і туристи публікують в соцмережах казкові фотографії засніжених вершин.

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Так, на сторінці Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста повідомили, що зараз в Карпатах -5 градусів морозу. "Станом на 8:15 21 грудня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, штиль, температура навколишнього середовища -5 ° С", – сказано в повідомленні.

Судячи зі знімків, справжня зима на Західній Україні все-таки настала. Також українці показують, як в горах вже щосили катаються на лижах туристи. Вкриті мрякою дерева додають цьому дозвіллю зимового настрою.

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